Віктор Ляшко озвучив підставу "серйозно задуматися" про перенесення місцевих виборів

Вибори можуть не відбутися, якщо половина країни опиниться у червоній карантинній зоні.

Місцеві вибори, які заплановані на 25 жовтня, можуть перенести, якщо половина території України опиниться в червоній карантинній зоні.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі Україна 24.

"Якщо 50% території буде в червоній зоні, то це буде підставою для того, щоб серйозно задуматися про доцільність проведення масових заходів, у тому числі й виборів", - заявив головний санітарний лікар.

Ляшко пояснив, що Україна орієнтується на Польщу, яка перенесла вибори президента через пандемію COVID-19.

"Їх чіткі рекомендації показали, що дотримання протиепідемічних норм не впливає на збільшення випадків коронавірусу", - підкреслив Ляшко.

На запитання, чи розглядається в МОЗ хоча б гіпотетично питання перенесення виборів через пандемію, адже на жовтень прогнозується друга хвиля коронавірусу, Ляшко відповів, що це стане зрозумілим на початку чи й у середині жовтня.

"Зазвичай жовтень - це місяць початку сезону захворювань на грип і ГРВІ. Але рік від року по різному розпочинається - чи це буде жовтень, чи листопад, на жаль, ми чітко прогнозувати не будемо. Все буде видно на початку жовтня, в середині жовтня", - сказав чиновник.

Нагадаємо, що Верховна Рада призначила місцеві вибори на 25 жовтня.

12 серпня Кабмін оновив критерії визначення карантинних зон. Тепер рівень небезпеки визначатиметься за трьома критеріями замість чотирьох, як було раніше.

Державна комісія з питань ТЕБ і НС на засіданні 13 серпня до червоної зони віднесла вісім адміністративно-територіальних одиниць: Городенківський і Косівський райони Івано-Франківської області; м. Самбір - Львівської; м. Біляївку - Одеської; м. Дубно, Костопільський і Рівненський райони Рівненської і Кіцманський район Чернівецької областей.

Червона зона передбачає найбільш жорсткі карантинні обмеження. Зокрема, забороняється робота громадського транспорту; відвідання установ освіти; робота ТРЦ, кінотеатрів, кафе і ресторанів. Крім того, в такому регіоні діють обмеження з інших карантинних зон - масковий режим у громадських місцях, заборона на роботу готелів, розважальних закладів, спортзалів, заборона на планові госпіталізації та відвідування органів соцзахисту.