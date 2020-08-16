В Україні кількість тих, хто заразився коронавірусом, перевищила 90 тисяч

В Україні 15 серпня ковід-19 виявили у 1637 осіб, таким чином кількість тих, хто підхопив вірус, сягла 91 356. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
За останню добу померли 24 пацієнти (загалом 2 068), одужали - 392 (загалом 47 822).
Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) областях, а також у Києві (146).
Жодного нового випадку не виявили у Луганській області.
Статистика у регіонах:
- Вінницька область — 3213 (+38)
- Волинська область — 4644 (+54)
- Дніпропетровська область — 1725 (+26)
- Донецька область — 1088 (+15)
- Житомирська область — 2430 (+53)
- Закарпатська область — 6246 (+76)
- Запорізька область — 1085 (+33)
- Івано-Франківська область — 6626 (+158)
- Кіровоградська область — 742 (+3)
- м. Київ — 10538 (+146)
- Київська область — 4530 (+35)
- Львівська область — 11951 (+127)
- Луганська область — 178 (0)
- Миколаївська область — 808 (+11)
- Одеська область — 4964 (+93)
- Полтавська область — 548 (+4)
- Рівненська область — 7538 (+105)
- Сумська область — 854 (+39)
- Тернопільська область — 3732 (+97)
- Харківська область — 6065 (+228)
- Херсонська область — 299 (+5)
- Хмельницька область — 1581 (+42)
- Чернівецька область — 7617 (+183)
- Черкаська область — 1148 (+34)
- Чернігівська область — 1206 (+32).
Нагадаємо, 14 серпня в Україні ковід-19 виявили у 1847 осіб - це найвищий добовий показник з початку епідемії. 15 серпня очільник МОЗ повідомив, що в країні різко зросла кількість пацієнтів із важким перебігом коронавірусного захворювання.