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В Україні кількість тих, хто заразився коронавірусом, перевищила 90 тисяч

За останню добу виявили ще 1637 інфікованих.

В Україні кількість тих, хто заразився коронавірусом, перевищила 90 тисяч
Фото: bigkiev.com.ua

В Україні 15 серпня ковід-19 виявили у 1637 осіб, таким чином кількість тих, хто підхопив вірус, сягла 91 356. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За останню добу померли 24 пацієнти (загалом 2 068), одужали - 392 (загалом 47 822).

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) областях, а також у Києві (146). 

Жодного нового випадку не виявили у Луганській області.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область — 3213 (+38)
  • Волинська область — 4644 (+54)
  • Дніпропетровська область — 1725 (+26)
  • Донецька область — 1088 (+15)
  • Житомирська область — 2430 (+53)
  • Закарпатська область — 6246 (+76)
  • Запорізька область — 1085 (+33)
  • Івано-Франківська область — 6626 (+158)
  • Кіровоградська область — 742 (+3)
  • м. Київ — 10538 (+146)
  • Київська область — 4530 (+35)
  • Львівська область — 11951 (+127)
  • Луганська область — 178 (0)
  • Миколаївська область — 808 (+11)
  • Одеська область — 4964 (+93)
  • Полтавська область — 548 (+4)
  • Рівненська область — 7538 (+105)
  • Сумська область — 854 (+39)
  • Тернопільська область — 3732 (+97)
  • Харківська область — 6065 (+228)
  • Херсонська область — 299 (+5)
  • Хмельницька область — 1581 (+42)
  • Чернівецька область — 7617 (+183)
  • Черкаська область — 1148 (+34)
  • Чернігівська область — 1206 (+32).

Нагадаємо, 14 серпня в Україні ковід-19 виявили у 1847 осіб - це найвищий добовий показник з початку епідемії. 15 серпня очільник МОЗ повідомив, що в країні різко зросла кількість пацієнтів із важким перебігом коронавірусного захворювання

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