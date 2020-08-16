В Україні кількість тих, хто заразився коронавірусом, перевищила 90 тисяч

За останню добу виявили ще 1637 інфікованих.

В Україні 15 серпня ковід-19 виявили у 1637 осіб, таким чином кількість тих, хто підхопив вірус, сягла 91 356. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

За останню добу померли 24 пацієнти (загалом 2 068), одужали - 392 (загалом 47 822).

Найбільше нових випадків зафіксували у Харківській (228), Чернівецькій (183), Івано-Франківській (158) областях, а також у Києві (146).

Жодного нового випадку не виявили у Луганській області.

Статистика у регіонах:

Вінницька область — 3213 (+38)

Волинська область — 4644 (+54)

Дніпропетровська область — 1725 (+26)

Донецька область — 1088 (+15)

Житомирська область — 2430 (+53)

Закарпатська область — 6246 (+76)

Запорізька область — 1085 (+33)

Івано-Франківська область — 6626 (+158)

Кіровоградська область — 742 (+3)

м. Київ — 10538 (+146)

Київська область — 4530 (+35)

Львівська область — 11951 (+127)

Луганська область — 178 (0)

Миколаївська область — 808 (+11)

Одеська область — 4964 (+93)

Полтавська область — 548 (+4)

Рівненська область — 7538 (+105)

Сумська область — 854 (+39)

Тернопільська область — 3732 (+97)

Харківська область — 6065 (+228)

Херсонська область — 299 (+5)

Хмельницька область — 1581 (+42)

Чернівецька область — 7617 (+183)

Черкаська область — 1148 (+34)

Чернігівська область — 1206 (+32).

Нагадаємо, 14 серпня в Україні ковід-19 виявили у 1847 осіб - це найвищий добовий показник з початку епідемії. 15 серпня очільник МОЗ повідомив, що в країні різко зросла кількість пацієнтів із важким перебігом коронавірусного захворювання.