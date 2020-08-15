В Україні вперше з початку епідемії виявили понад 1800 випадків коронавірусу за добу

В Україні 14 серпня коронавірус виявили у 1847 осіб - це найвищий добовий показник з початку епідемії. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (254) та Києві (232), а також у Чернівецькій (170), Львівській (166) та Івано-Франківській (148) областях.

За останню добу внаслідок ковід-19 померли 33 людини (з початку епідемії - 2 044). Одужали 633 пацієнти.

Загалом в Україні коронавірусом інфікувалися 89 719 осіб. Зараз хворіють 40 245 людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька область — 3175 (+46)

Волинська область — 4590 (+61)

Дніпропетровська область — 1699 (+41)

Донецька область — 1073 (+24)

Житомирська область — 2377 (+44)

Закарпатська область — 6170 (+90)

Запорізька область — 1052 (+14)

Івано-Франківська область — 6468 (+148)

Кіровоградська область — 739 (0)

м. Київ — 10392 (+232)

Київська область — 4495 (+66)

Львівська область — 11824 (+166)

Луганська область — 178 (+7)

Миколаївська область — 797 (+27)

Одеська область — 4871 (+139)

Полтавська область — 544 (+11)

Рівненська область — 7433 (+107)

Сумська область — 815 (+32)

Тернопільська область — 3635 (+97)

Харківська область — 5837 (+254)

Херсонська область — 294 (+4)

Хмельницька область — 1539 (+25)

Чернівецька область — 7434 (+170)

Черкаська область — 1114 (+22)

Чернігівська область — 1174 (+20).

Нагадаємо, 14 серпня Україна випередила Китай за кількістю тих, хто захворів на коронавірус. Останніми днями добові показники стрімко ростуть. Так, 13 серпня в Україні виявили 1 732 нових випадки, 12 серпня - 1 592, 11 серпня - 1 433, 10 серпня - 1 158.