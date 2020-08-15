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В Україні вперше з початку епідемії виявили понад 1800 випадків коронавірусу за добу

Померли 33 людини.

В Україні вперше з початку епідемії виявили понад 1800 випадків коронавірусу за добу
Фото: EPA/UPG

В Україні 14 серпня коронавірус виявили у 1847 осіб - це найвищий добовий показник з початку епідемії. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків зареєстрували у Харківській області (254) та Києві (232), а також у Чернівецькій (170), Львівській (166) та Івано-Франківській (148) областях.

За останню добу внаслідок ковід-19 померли 33 людини (з початку епідемії - 2 044). Одужали 633 пацієнти.

Загалом в Україні коронавірусом інфікувалися 89 719 осіб. Зараз хворіють 40 245 людей.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька область — 3175 (+46)
  • Волинська область — 4590 (+61)
  • Дніпропетровська область — 1699 (+41)
  • Донецька область — 1073 (+24)
  • Житомирська область — 2377 (+44)
  • Закарпатська область — 6170 (+90)
  • Запорізька область — 1052 (+14)
  • Івано-Франківська область — 6468 (+148)
  • Кіровоградська область — 739 (0)
  • м. Київ — 10392 (+232)
  • Київська область — 4495 (+66)
  • Львівська область — 11824 (+166)
  • Луганська область — 178 (+7)
  • Миколаївська область — 797 (+27)
  • Одеська область — 4871 (+139)
  • Полтавська область — 544 (+11)
  • Рівненська область — 7433 (+107)
  • Сумська область — 815 (+32)
  • Тернопільська область — 3635 (+97)
  • Харківська область — 5837 (+254)
  • Херсонська область — 294 (+4)
  • Хмельницька область — 1539 (+25)
  • Чернівецька область — 7434 (+170)
  • Черкаська область — 1114 (+22)
  • Чернігівська область — 1174 (+20).

Нагадаємо, 14 серпня Україна випередила Китай за кількістю тих, хто захворів на коронавірус. Останніми днями добові показники стрімко ростуть. Так, 13 серпня в Україні виявили 1 732 нових випадки, 12 серпня - 1 592, 11 серпня - 1 433, 10 серпня - 1 158.

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