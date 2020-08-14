Україна випередила Китай за кількістю захворілих на коронавірус

У КНР виявлено на декілька тисяч захворілих менше.

Кількість захворілих на коронавірус в Україні 14 серпня випередила число виявлених випадків захворювання в Китаї.

В Україні кількість інфікованих нині становить 87 872. У Китаї, за даними порталу статистики Worldometers - 84 786.

За добу в Китаї було зафіксовано 30 нових випадків, в Україні ж - понад 1700.

Професор Києво-Могилянської академії, генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто на своїй сторінці у Facebook зазначив, що зараз середня кількість діагнозів на день склала приблизно 1400 за останній тиждень.

За його підрахунками, через тиждень кількість виявлених випадків в Україні може сягнути 100 000.

Нагадаємо, що Україна два дні поспіль б'є рекорди захворюваності. В країні почали розгортати лікарні другої хвилі. Учора до категорії регіонів з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки через значне поширення COVID-19 віднесено вісім адміністративно-територіальних одиниць.

Від початку пандемії коронавірусу кількість інфікованих у світі станом на ранок п'ятниці сягнула 20 млн 905 тис. 276 людей, збільшившись за добу на 284 тис. 429.