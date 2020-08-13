Зеленський відвідав оновлену лікарню в Борисполі

13 серпня президент України Володимир Зеленський відвідав оновлене КНП «Бориспільська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування». Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Фото: minregion.gov.ua

Президент перевірив стан частини лікарні після завершення капітального ремонту та оглянув нове приймальне відділення, ознайомився з роботою електронної черги в новому приміщенні реєстратури.

«З самого початку своєї каденції одну з найперших лікарень я відвідав у Борисполі. Ми бачили, які умови були раніше і в якому стані була ця лікарня. Зараз ми бачимо зовсім іншу, сучасну лікарню», – сказав Володимир Зеленський.

Глава держави зауважив, що багато деталей потребують доопрацювання для подальшого покращення умов перебування пацієнтів. Також необхідно доставити до медзакладу всю необхідну сучасну техніку.

Капітальний ремонт лікарні, яка обслуговує понад сто тисяч жителів Бориспільського району та м. Бориспіль, розпочався влітку 2019 року. За рік було повністю оновлено інфекційне відділення та лікувальний корпус, встановлено та налаштовано нове сучасне лікувальне та діагностичне обладнання, зокрема, обладнано ендоскопічний кабінет і спеціальне приміщення для магніторезонансної томографії (МРТ). У приймальному відділенні лікарні облаштовано сучасні дитячий і дорослий блоки інтенсивної терапії для невідкладної допомоги. Замінено водопровід, системи опалення та енергопостачання, а також встановлено сучасну систему автоматичної пожежної сигналізації та сповіщення про пожежу.

«Результат оновлення цієї лікарні є ще одним доказом того, що зміни в підході держави до оновлення медичної інфраструктури країни надихають. Сьогодні ми пересвідчились, як будь-які труднощі та обмеження відходять на другий план, коли мова йде про головну цінність – життя та здоров’я наших громадян. Надання якісної, вчасної, часто екстреної медичної допомоги на сьогодні є одним із ключових завдань держави», - відзначив міністр Олексій Чернишов.

При цьому він наголосив, що Міністерство розвитку громад та територій України наразі дотичне до масштабних змін і розбудови соціальної і, зокрема, медичної інфраструктури. Міністр висловив сподівання, що коронакриза та пандемія не порушать темпів будівельних робіт, і запевнив у максимальній концентрації Мінрегіону на виконанні поставлених завдань і відновленні медичних закладів України.