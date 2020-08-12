В Одеській області підтверджено випадок сибірської виразки у людини.

Про це інформує Центр громадського здоров’я.

"7 липня 2020 року до обласного лабораторного центру надійшло повідомлення про випадок підозри на сибірську виразку. При проведенні епідрозслідування встановлено, що 3 серпня 2020 року у хворого підвищилась температура тіла, на гомілці з’явився фурункул, який перейшов у виразку. За медичною допомогою не звертався. Хворий займається скуповуванням тварин для подальшого перепродажу. Лише 7 серпня 2020 року хворий звернувся до сімейного лікаря", - йдеться у повідомленні.

Референс-лабораторія Центру громадського здоров’я України виділила ДНК збудника сибірської виразки метдом ПЛР.

"Фахівці обласного лабораторного центру та Держпродспоживслужби вживають необхідних заходів з недопущення поширення захворювання. Організовано медичний нагляд за контактними, проведення повного комплексу протиепідемічних і профілактичних заходів у вогнищі", - інформують у ЦГЗ.

Сибірка (Anthrax) - особливо небезпечна гостра інфекційна хвороба, яка спричиняється спороносною паличкою сибірки Bacillus anthracis, перебігає залежно від місця проникнення збудника, у шкірній або генералізованій (кишковій, легеневій, септичній) формі.

Зараження людини сибіркою виникає внаслідок проникнення збудника через пошкоджену шкіру або слизові оболонки при догляді за хворими тваринами, під час обробки туш, знятті шкіри і поховання трупів загиблих тварин, при контакті з різними видами сировини, отриманої від хворих тварин, при вживанні в їжу м'яса хворих тварин, а через укуси кровосисних комах шляхами.

Сибірка не передається від людини до людини. Не виключається зараження через ґрунт або предмети, забруднені збудником.