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Четверо співробітників підприємств "Укроборонпрому" померли від коронавірусу

Минулого тижня підтвердився 21 новий випадок захворювання серед працівників концерну.

Четверо співробітників підприємств "Укроборонпрому" померли від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Від початку епідемії діагноз COVID-19 підтверджено у 228 співробітників підприємств Державного концерну "Укроборонпром". 170 з них уже одужали, четверо померли внаслідок хвороби.

Про це інформує пресслужба "Укроборонпрому".

Минулого тижня підтвердився 21 новий випадок захворювання на коронавірус серед співробітників концерну, двоє з них померли.

"На жаль, маємо два нові летальні випадки – у Харкові та Львові від пневмонії, яка розвинулася унаслідок коронавірусу, померли двоє наших колег. В обох випадках хвороба розвивалася стрімко, але попри всі зусилля лікарів, наших колег не вдалося врятувати", - йдеться в повідомленні.

Загалом від початку карантину до сьогодні діагноз "коронавірус" підтверджено у 228 співробітників підприємств "Укроборонпрому".

Нагадаємо, станом на 10 серпня в Україні лабораторно підтверджено 81 957 випадків коронавірусу COVID-19, з них за добу зафіксовано 1008 нових випадків. 25 пацієнтів померли.

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