В.о. міського голови Луцька заразився коронавірусом

Виконуючий обов’язки міського голови Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що захворів на коронавірус. Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук 9 серпня.

"Так сталося, що і мене не оминув COVID-19. Де це відбулось і коли це сталось, мені достеменно невідомо, однак, допускаю що найбільш ймовірно, що я інфікувався під час пікетування міської ради підприємцями з Центрального ринку, яке відбулося 28 липня", - написав Пустовіт.

Посадовець попросив не зловживати фактом його захворювання та не пов'язувати ситуацію з відмовою місцевої влади від посилення карантину.

"Не дивлячись на те, що я захворів на COVID-19, я продовжую як і раніше виступати рішуче проти спроби необгрунтованого та безпідставного внесення нашого міста Луцьк до червоної зони епідемічної небезпеки", - додав він.

Нагадаємо, під час останнього розподілу на карантинні зони Луцьк помилково внесли до червоної. Згодом міністр охорони здоров'я повідомив, що 8 серпня місто переведуть до помаранчевої зони.

З 3 серпня у Луцьку мали діяти жорсткі карантинні обмеження включно із зупинкою громадського транспорту. Однак міська влада відмовилась виконувати рішення МОЗ.