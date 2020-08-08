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Генконсульство Польщі у Львові призупиняє роботу через епідситуацію в місті

Наразі до Польщі, як і решти країн ЄС, можуть в’їхати лише окремі категорії українців.

Генконсульство Польщі у Львові призупиняє роботу через епідситуацію в місті
Фото: telegraf.com.ua

Генеральне консульство Польщі у Львові з 10 серпня припиняє прийом візових анкет. Візові анкети, а також заяви з метою отримання чи продовження дії Карти поляка тимчасово не прийматимуть як у консульстві, так і у візових центрах.

Про це йдеться у повідомленні на сайті генконсульства.

Згідно з ним прийом осіб у всіх випадках, які не вимагатимуть невідкладного втручання консула, призупинено до 14 серпня через епідемічну ситуацію в регіоні.

Видача поданих у консульство документів буде здійснюватися з 17 серпня.

У дипломатичній установі повідомляють, що режим роботи може бути змінено відповідно до розвитку епідемічної ситуації.

Додатково зазначається, що громадяни Республіки Польща, які опинилися у складній та неочікуваній ситуації, котра вимагає невідкладного втручання консула, зможуть зв’язатися з консульством за номером +38 095 2600 200. "Це екстрений номер виключно для громадян Республіки Польща, яким потрібна консульська допомога", - уточнили в консульстві.

Львівська область з кінця червня перебуває на першому в Україні місці за кількістю хворих на коронавірус серед регіонів. Станом на ранок 8 серпня ковід-19 діагностували у майже 11 тисяч осіб.

Наразі до Польщі, як і решти країн Євросоюзу, можуть в’їхати лише окремі категорії українців, зокрема, сезонні працівники, студенти польських університетів та члени сімей громадян країн ЄС.

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