Порошенко запропонував нагородити бійця з позивним "Підлий" за операцію з евакуації військового під Зайцевом

Експрезидент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко разом з дружиною Мариною відвідали українських воїнів, які проходять лікування у Головному військовому клінічному госпіталі. Подружжя Порошенків передали фрукти та солодощі воїнам, повідомляє пресслужба партії.

Зазначається, що окремо Марина та Петро Порошенко подякували за мужність та героїзм морському піхотинцю з позивним «Підлий», який також проходить лікування у госпіталі. Петро Порошенко зазначив, що цей військовий пройшов Майдан та підписав контракт до Збройних сил 5 вересня 2014 року. У 137 Окремому батальйоні морської піхоти він став одним з найкращих снайперів. Потім керівником групи, потім начальником штабу групи, потім отримав офіцерське звання молодшого лейтенанта, закінчив інститут під час служби в Збройних Силах.

«Всі пам’ятаєте загибель морського піхотинця Журавля? Коли, на жаль, ми маємо про це казати правду, керівництво держави і керівництво Збройних сил залишили наших поранених. Так от він з цим не погодився, і у другий рейд, як офіцер, як найбільш досвідчений розвідник, як снайпер, пішов його рятувати», – розповів Петро Порошенко історію подвигу морського піхотинця. Військовий отримав контузію.

Петро Порошенко запропонував оцінити сміливість бійця високою державною нагородою.

«Це буде символом поваги до волонтерів, до добровольців. Це буде символом поваги до військових. Бо можна воювати і без реформованої системи військового харчування, і без реформованої системи охорони здоров’я. Не може армія воювати без того, що вона не має шани і поваги до своїх героїв», – переконаний він.

«Я сьогодні приїхав сюди, щоб потиснути руку і сказати, що цим воїном пишається Україна. Для мене це надзвичайно важливо. Я хочу подякувати всім, хто тут зібрався. Ми хочемо донести, шановні воїни, захисники, волонтери, країна вас дуже любить. Країна віддає шану і повагу воїнам. Країна пам’ятає про те, що ви для неї зробили», – підкреслив Петро Порошенко.