СБУ прийшла з обшуками до родичів і партнерів Корбана

У Дніпрі Служба безпеки і працівники податкової поліції проводять масштабні обшуки у бізнес-партнерів, друзів і рідних бізнесмена, колишнього заступника голови Дніпровської ОДА Геннадія Корбана.

Про це повідомляє на своїй сторінці у фейсбуці Геннадій Корбан.

"Сьогодні працівники СБУ разом з працівниками податкової поліції прийшли в будинки з обшуками до моїх бізнес-партнерів, друзі і навіть родичів. І це 125 обшук за останні два місяці. Зеленський зі своїм другом Баканова і партнером Коломойським почав переходити червоні лінії, позначені ним же в період президентської кампанії", - написав Корбан.

За словами Корбана, таким чином Зеленський дає зрозуміти, що йому не подобається політична партія "Пропозиція", якій він симпатизує, і мер Філатов, який за всіма опитуваннями однозначно перемагає на найближчих виборах міського голови в Дніпрі.

Як зазначає редактор "Цензор. нет" Юрій Бутусов, обшуки проводять десятки співробітників СБУ, Генпрокуратура і податкова міліція центральних апаратів, які прибули з Києва.

"Справи відкриті за підозрою в ухилянні від сплати податків різними компаніями, не пов'язаними між собою. Підстава - рішення Шевченківського суду Києва. Одночасно в рамках розслідування різних кримінальних справ відбуваються масові виїмки документів міськради Дніпра. Однак жодна людина не затримана, нікому не висунули підозри", - написав Бутусов.

У коментарі Юрію Бутусову, сам Корбан повідомив, що нібито від мера Дніпра Бориса Філатова вимагають знятися з виборів.

"Кисіль (народний депутат "Слуги народу") без довгих розмов сказав мені, що мер Дніпра Борис Філатов повинен знятися з виборів. Я запитав його, з якого дива це робити Філатову. Кисіль сказав просто - "інакше у вас будуть проблеми". Тобто "слуга народу" прямо погрожував мені, щоб вплинув на мера, тому що вони хочуть висунути свого кандидата, а шансів виграти у Філатова у їхнього кандидата немає", - розповів Корбан.

Після того, як він відмовився говорити на цю тему з мером, почалося відкриття низки кримінальних справ.

Нагадаємо, презентація партії "Пропозиція", до складу якої увійшли мери шести міст: Дніпра - Борис Філатов, Миколаєва - Олександр Сенкевич, Кропивницького - Андрій Райкович, Житомира - Сергій Сухомлин, Каховки - Андрій Дяченко та Чернівців - Олексій Каспрук відбулася 19 червня 2020 року.

Політичний проєкт має намір брати участь у місцевих виборах, які пройдуть в Україні 25 жовтня 2020 року.