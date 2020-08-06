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Голова Львівської облради став членом "Європейської солідарності"

"Зробив ще один крок, щоб стати ближчим до команди".

Голова Львівської облради став членом "Європейської солідарності"
Фото: oblrada.lviv.ua

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин приєднався до політичної партії "Європейська солідарність". Про це він повідомив у фейсбуці, додавши фото заяви на вступ у партію.

"Зробив ще один крок, щоб стати ближчим до команди. Найсильнішої політичної команди на чолі з Петром Порошенком. З якою працював, працюю і маю намір продовжити робити безліч добрих справ на благо Львівщини та всієї країни", - прокоментував Ганущин свій намір.

Нагадаємо, Олександр Ганущин очолив Львівську обласну раду у 2015 році як представник БПП. 

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