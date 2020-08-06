Голова Львівської облради став членом "Європейської солідарності"

"Зробив ще один крок, щоб стати ближчим до команди".

Голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин приєднався до політичної партії "Європейська солідарність". Про це він повідомив у фейсбуці, додавши фото заяви на вступ у партію.

"Зробив ще один крок, щоб стати ближчим до команди. Найсильнішої політичної команди на чолі з Петром Порошенком. З якою працював, працюю і маю намір продовжити робити безліч добрих справ на благо Львівщини та всієї країни", - прокоментував Ганущин свій намір.

Нагадаємо, Олександр Ганущин очолив Львівську обласну раду у 2015 році як представник БПП.