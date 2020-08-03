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У "Європейській солідарності" вважають, що влада втратила контроль за епідеміологічною і політичною ситуацією в регіонах

"Без конкретних і прозорих дій центру регіони і далі безконтрольно віддалятимуться від чіткої владної вертикалі, не розуміючи кроків влади".

У "Європейській солідарності" вважають, що влада втратила контроль за епідеміологічною і політичною ситуацією в регіонах
Яна Зінкевич
Фото: Укринформ

Заяви місцевих органів влади, які не погоджуються з рішеннями центральної влади щодо протиепідемічних заходів, свідчать, що у Зеленського втрачають контроль за ситуацією в країні. Таку думку у Facebook висловила народний депутат з фракції «Європейська Солідарність», лікар-доброволець Яна Зінкевич. Вона вважає, що потрібно скликати позачергову сесію парламенту задля провадження термінових антикризових заходів.

«Демарші Луцької та Тернопільської міських рад, а також шокуюча щоденна статистика захворювань на COVID-19 – це свідчення того, що влада втратила контроль. Спочатку за епідеміологічною ситуацією, а тепер і політичною», – пише Зінкевич.

«Вже давно стало зрозуміло, що так званий карантин був лише формальністю і нічого спільного зі справжньою боротьбою з небезпекою не має. Але навіть така формальність обурює звичайних людей, які борються за своє виживання – і економічне, і фізичне», – зауважила Зінкевич.

При цьому вона нагадала, що «Європейська Солідарність» вже озвучила свою вимогу від влади терміново зібрати засідання Верховної Ради України, але жодної реакції не почула».

«Нагадаю, наші кроки досить конкретні та реальні для впровадження. Депутати зобов’язані ухвалити закони для допомоги лікарям, насамперед – про страхування на випадок захворювання на коронавірусну хворобу. Від початку епідемії на коронавірус вже захворіли 8654 медпрацівника. З областей надходить тривожна інформація про те, що лікарям не виплачують обіцяні надбавки, або затримують їх, а медичні заклади й досі повністю не забезпечені всім необхідним для боротьби з COVID-19.

Кабінет Міністрів та Офіс Президента повинні прозвітувати про використання коштів, виділених у спеціальний коронавірусний фонд. Адже залишок всього 3 млрд нерозподілених коштів з понад 60 млрд, що були виділені на боротьбу з коронавірусом, і використання цих коштів на інші цілі, а найбільше на будівництво доріг – це нонсенс. Без конкретних і прозорих дій центру регіони і далі безконтрольно віддалятимуться від чіткої владної вертикалі, не розуміючи кроків влади», – переконана представниця фракції «Європейська Солідарність».

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