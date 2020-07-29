"Євросолідарність": заяви Жванії, Деркача, Онищенка – частини цілеспрямованої інформаційної кампанії Москви

Партія "Європейська солідарність" вважає, що заяви Жванії, «плівки» Деркача, «викриття» Онищенка – це частини цілеспрямованої інформаційної кампанії Москви та її п’ятої колони в Україні. Про йдеться в заяві партії, розміщеній на офіційному сайті.

"Нічого нового. Це ті ж заяложені російські тези про «державний переворот на Майдані» та «зовнішнє управління» Україною. І вістря цієї атаки спрямоване на Петра Порошенка та «Європейську солідарність» як єдину силу, яка здатна протистояти російському реваншу. ОПЗЖ, жванії, деркачі, онищенки та інші – всі вони мають спільного кремлівського господаря, який намагається підірвати незалежність України як ззовні, так і зсередини", - говорять у "ЄС".

У партії Петра Порошенка вважають, що частиною цього плану є дискредитація Революції Гідності та її здобутків.

"Усі ці фейки активно поширюються інформаційним пулом Медведчука: «112 Україна», «NewsOne» та ZIK, дедалі частіше і все активніше до них приєднується «1+1», що зайвий раз доводить присутність Медведчука серед власників цього медіа і засвідчує політичне партнерство Медведчука та Коломойського. Не зайвим буде зауважити, що йдеться про улюблений канал президента Зеленського, який привів його до влади.

«Європейська солідарність» закликає всі патріотичні політичні сили до спільних скоординованих зусиль із протидії п’ятій колоні Кремля та її реваншистським планам, до спільного захисту незалежності, свободи, європейського та євроатлантичного вибору України", - йдеться в заяві.