Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
Під Києвом через масове порушення карантину оштрафували і закрили елітний нічний клуб
Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим
Путін заявив, що відносини України та Росії зіпсував не Крим
У Полтаві суд взяв під варту трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти" (оновлено)
У Полтаві суд взяв під варту трьох підозрюваних у підриві та пограбуванні авто "Укрпошти" (оновлено)
Іран уточнив причину катастрофи літака МАУ під Тегераном
Іран уточнив причину катастрофи літака МАУ під Тегераном
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
На Старообухівській трасі під Києвом сталася масштабна ДТП, троє загиблих (оновлено)
Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей
Пєсков: Росія готова до виходу України з Мінських домовленостей
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Козак против Резникова: или Минск, или независимость
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Депутати "Слуги народу" отримали рекомендації, як коментувати річницю монобільшості
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
Катерина Булавинова: "Я бы хотела, чтоб в Украине вышла газета с некрологами людей, ставшими случайными жертвами ковида"
ГоловнаПолітика

"Європейська Солідарність" вимагає створення ТСК через тиск на ДБР

Вимогу на погоджувальній раді озвучила Ірина Геращенко.

"Європейська Солідарність" вимагає створення ТСК через тиск на ДБР
Фото: Lb.ua

«Європейська Солідарність» вимагає створення тимчасової слідчої комісії парламенту для розслідування фактів втручання Офісу президента та Генерального прокурора в роботу Державного бюро розслідувань та фальсифікації справ проти лідера опозиції Петра Порошенка. Про це під час Погоджувальної ради заявила співголова фракції Ірина Геращенко. Вона, зокрема, нагадала про скандальні свідчення керівника групи слідчих ДБР Олега Корецького, який заявив про тиск з боку Венедіктової і Соколова на слідчих у справах проти Петра Порошенка.

«Я хочу нагадати, що система, яка створювалася задля впровадження в країні справедливості – сьогодні формується як карально-репресивна. І той фарс, який відбувся в Печерському судилищі минулого тижня, коли чергова справ проти лідера опозиції Петра Порошенка розвалилась, тільки свідчить про ганебність ситуації, яка відбувається в країні, коли в Зеленського немає свого порядку денного у вирішенні економічних, соціальних проблем держави і тому залишаються тільки репресії», – наголошує Ірина Геращенко.

На її думку, ТСК має також розслідувати факти утримання під вартою Яни Дугарь, Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко, що проходять у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також