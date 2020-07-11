Зеленський похвалив українців за дотримання карантину, а владу за "скоординовані дії"

В Україні другий день поспіль кількість тих, хто одужав, перевищує кількість тих, хто захворів.

Президент Володимир Зеленський відзначив скоординовані дії служб, які борються з коронавірусом, і похвалив українців за дотримання карантину. Про це йшлося під час традиційної наради з представниками уряду та правоохоронних відомств в суботу, передає Офіс президента.

"Хоч цифри поширення COVID-19 залишають бажати кращого, ми дійшли до моменту, коли одужує більше людей, ніж заражається. Це видно й по звітах кожної зі служб. Це означає, що наші скоординовані дії були правильними, й українці дослухалися до рекомендацій влади. Нам треба, як і раніше, рухатися відповідно до ситуації", – сказав Зеленський.

В той же час голова Нацполіції Ігор Клименко прозвітував, що за останню добу правоохоронці виписали 235 протоколів у зв’язку з порушенням карантину в установах, закладах громадського харчування та місцях торгівлі.

Нагадаємо, в Україні другий день поспіль кількість тих, хто одужав від коронавірусу, перевищує кількість тих, хто захворів. Однак у Львівській області та Києві тривалий час добовий приріст становить не менше 100.

Станом на 11 липня, за даними МОЗ, критеріям для пом’якшення карантину все ще не відповідають шість регіонів - Волинська, Донецька, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Чернігівська області.