Зеленський зустрівся з міністром оборони Туреччини

Президент Володимир Зеленський провів зустріч з міністром національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акаром, який перебував в Україні з робочим візитом.

Про це повідомляєтсья на сайті Офіса президента.

Зеленський подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за увагу, яку турецька сторона приділяє захисту прав та інтересів кримських татар. Представник уряду Туреччини підтвердив готовність країни до реалізації домовленостей щодо будівництва 500 помешкань для кримських татар, які були вимушені переїхати з окупованого Криму.

"Вдячні Туреччині й особисто президентові Ердогану, які завжди підтримують Україну, нашу незалежність і суверенітет. Хотів би подякувати за допомогу Україні під час пандемії та за рішення Туреччини виділити допомогу в подоланні наслідків повеней", - наголосив Зеленський.

Співрозмовники також обговорили реалізацію Дорожньої карти українсько-турецького співробітництва на 2020 рік, яку було підписано 22 червня цього року.

Акар позитивно оцінив динаміку розвитку українсько-турецької співпраці у військовій сфері. Було відзначено готовність сторін до тісної взаємодії в контексті залучення у червні 2020 року України до програми НАТО "Партнерство розширених можливостей". Сторони також погодилися опрацювати можливість започаткування двостороннього консультаційного механізму з питань безпеки в регіоні Чорного та Азовського морів.

Глава держави подякував за фінансову допомогу турецької сторони на закупівлю товарів для Збройних сил України, а також за допомогу з оздоровлення в Туреччині дітей і членів родин українських військових, які загинули, захищаючи Батьківщину.

Нагадаємо, Україна розраховує до кінця року підписати ЗСТ з Туреччиною.

Напочатку лютого президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган відвідав Київ для зустрічі з владою і взяв участь в Українсько-турецькому бізнес-форумі. Після цього Зеленський заявив про "новий рівень" у відносинах між країнами.