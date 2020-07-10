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Трансляція онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму щодо результатів першого півріччя 2020 року Трансляція

10 липня о 15:00 починається трансляція нової онлайн дискусії Київського Безпекового Форуму "Перше півріччя 2020 року – кризовий і турбулентний період в українському та світовому житті".

· Які політичні підсумки цього складного півріччя?

· Які наслідки матимуть дії влади для стратегічного курсу та національної безпеки нашої держави?

· Який прогноз економічної та фінансової ситуації і які перспективи внутрішнього і зовнішнього становища України в близькому майбутньому?

Учасники дискусії:

- Олена Кондратюк, політик, заступник голови Верховної Ради України, засновниця і співголова Міжфракційного об’єднання «Рівні можливості», народний депутат України VI-IX скликань;

- Володимир Лавренчук, економіст, банкір, голова правління Райффайзен Банку Аваль у 2005-2019 роках;

- Юрій Макаров, журналіст, громадський діяч, шеф-редактор Суспільного телебачення, голова Комітету Національної премії імені Тараса Шевченка;

- Томаш Фіала, підприємець, генеральний директор української інвестиційної компанії «Dragon Capital», президент Європейської Бізнес Асоціації;

- Арсеній Яценюк, політик і економіст, голова Київського Безпекового Форуму і прем’єр-міністр України у 2014-16 роках;

- Данило Лубківський, дипломат, заступник міністра закордонних справ України у 2014 році, дипломатичний радник прем’єр-міністра у 2015-16 роках і член правління Фонду «Відкрий Україну».

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