Потураєв і Корнієнко стверджують, що Дануцу змістили без порушення процедур

Прямолінійне інтерв'ю Олександра Дануци для LB.ua не стало причиною його заміни на нового голову партійного осередку Микиту Потураєва, стверджує в коментарі LB.ua глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Я підтверджую, що попереджав Олександра Дануцу про те, що таке рішення (про усунення з посади голови Кіровоградської обласної організації, - ред.) готується. Надсилав йому повідомлення. Але версія Дануци некоректна. Вона має право на існування. Але в нас відбувається двосторонній процес у партії при призначенні керівників обласних організацій. І він проходить у два етапи. Для початку є кандидатура, яку затверджує вища рада партії. А потім проводиться конференція на обласному рівні... Потім вища рада партії затверджує рішення зборів обласного осередку. Відповідно, вища рада партії ухвалила рішення рекомендувати змінити голову цієї обласної організації на Микиту Потураєва, який був спочатку політичним куратором у цій області. І він готовий повноцінно брати на себе відповідальність за те, що відбувається там", - заявив він.

Корнієнко підкреслив, що "стосується причин заміни Дануци на Потураєва, то вона є внутрішньою. І ми не хочемо коментувати і комунікувати".

"Оскільки вона (причина, - ред.), на нашу думку - це наше внутрішнє. Але інтерв'ю LB.ua не є причиною заміни. Можливо, я справді про рішення повідомив Олександрові (Дануці, - ред.) формально і хронологічно після виходу інтерв'ю. Але рішення ухвалювалося трохи раніше. І всі юридичні процедури (із заміни керівника обласної організації, - ред.) дотримані відповідно до законодавства про політичні партії, про об'єднання громадян і так далі. І відповідає нашому статуту партії. А конференцію (Кіровоградської обласної організації, - ред.) було проведено. За нашою інформацією, вона була. Юридично все дотримано, звичайно", - додав він.

У свою чергу новий голова Кіровоградської обласної організації, народний депутат фракції "Слуга народу" Микита Потураєв у розмові з LB.ua зазначив, що "насправді не було виключення Олександра (Дануци, - ред.). Оскільки сам процес призначення не було закінчено. Інформація про те, що він очолить партійну організацію, була дещо передчасною. У нас в області непроста політична ситуація. У нас дуже хороші стартові позиції. Але це не означає, що на нас не чекає жорстка політична боротьба. Відповідно, виключно з цих міркувань було ухвалене рішення, щоб я там був не просто як куратор виборів, а й очолив партійну організацію... Тому це не заміна, а посилення позицій", - розповів він.

Раніше народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дануца заявив, що у "Слузі народу" змінили голову облорганізації через його інтерв'ю LB.ua. Без проведення обласної партконференції "Слуга народу" змінила одного нардепа - як керівника обласного осередку - на іншого. Раніше Потураєв був прикріплений до Кіровоградщини як нардеп-куратор.

Нагадаємо, що Дануца з першого дня президентської кампанії Володимира Зеленського почав активну партійну роботу на Кіровоградщині, продовживши її на парламентських виборах. Обраний до Верховної Ради депутат сформував команду партії на Кіровоградщині для підготовки місцевих виборів. Зокрема, сформовано штаб із 40 осіб і обрано керівника - Михайла Бежана.

Тим часом новий голова обласної організації Потураєв не має досвіду роботи в Кіровоградській області. У Верховну Раду 9-го скликання він пройшов під номером 97 за списком партії.