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НАБУ взяло "на гарячому" чоловіка, який намагався за $800 тис. підкупити голову Фонд держмайна

Це друга викрита НАБУ спроба підкупу Дмитра Сенниченка.

Співробітники Національного антикорупційного бюро затримали чоловіка, який намагався за 800 тис. дол. США підкупити голову Фонд державного майна України.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Про це інформує пресслужба НАБУ у "Фейсбуці".

"Щойно детективи НАБУ за процесуального керівництва САП викрили «на гарячому» особу, яка намагалася за 800 тис. дол. США підкупити голову Фонд державного майна України, аби той призначив на посади керівників двох державних підприємств наперед визначених осіб, а також продовжив дію договору, укладеного між одним із цих держпідприємств та комерційною компанією", - йдеться у повідомленні.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

В НАБУ уточнюють, що особу викрито одразу після надання першого траншу у 200 тис. дол. США і затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

"Слідчії дії тривають. Деталі – згодом", - додають в бюро.

В НАБУ зауважили, що це друга спроба підкупу голови ФДМУ, викрита НАБУ та САП у співпраці з головою Фонду Дмитром Сенниченком.

Повідомляється, що обвинувальний акт стосовно двох учасників надання неправомірної вигоди вже у суді.

Раніше повідомлялося, що у Києві затримали екс-банкіра, який "продав" позиції в Національному банку.

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