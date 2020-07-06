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Суд обрав запобіжний захід чоловікові, який за $200 тисяч обіцяв посаду в Кабміні

Підозрюваному може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав запобіжний захід чоловікові, який за $200 тисяч обіцяв посаду в Кабміні
Фото: www.facebook.com/slavik.karamazov

У четвер, 3 липня, в одному з кафе Луцька оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області, слідчі поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури Волинської області затримали місцевого мешканця під час отримання коштів. Про це йдеться на сайті Національної поліції України

Під час огляду місця події правоохоронці вилучили кошти, заяву про вступ потерпілого до закритої групи, завірену печаткою та перстень, як доказ того, що останній став її почесним членом.

Під час слідства було встановлено, що за $200 тисяч фігурант пообіцяв громадянину зарахувати його до закритої  впливової групи та вирішити питання щодо його призначення на посаду міністра Кабінету Міністрів України.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу  України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 1 мільйон 261 тисяча гривень.

Нагадаємо, сьогодні правоохоронці затримали одного з працівників відділу кадрового забезпечення ГУ СБУ у місті Києві та Київській області після одержання ним неправомірної вигоди в розмірі $1000. Працівник СБУ вимагав від громадянина неправомірну вигоду у сумі $3000 за вирішення питання працевлаштування до СБУ.

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