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Зеленський виступив за розвиток трансплантації органів у рамках медреформи

МОЗ розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги трансплантації органів.

Зеленський виступив за розвиток трансплантації органів у рамках медреформи
Трансплантации донорской почки в Университетской больнице в Будапеште, Венгрия, 30 ноября 2011 г.
Фото: EPA/UPG

Президент Володимир Зеленський виступає за розвиток трансплантації органів у рамках медичної реформи. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

"Треба дуже потужно взятися за розвиток трансплантації в нашій країні. По-перше, в Україні такі операції в п'ять-шість разів дешевші, ніж за кордоном, а значить, більш доступні для українців. Це підвищує шанс зберегти життя. По-друге, така якісна послуга за нижчою ціною може залучити іноземців", - сказав Зеленський на нараді, яка відбулася сьогодні в Офісі президента.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час наради під головуванням президента України зазначив, що розвиток трансплантації може стати частиною медреформи. МОЗ створило окремий підрозділ саме для розвитку трансплантації в Україні й уже розширює перелік лікарень, які можуть надавати послуги трансплантації органів.

На сьогодні понад 5 тис. українців очікують трансплантації органів.

Нагадаємо, у грудні 2019 року колишній прем’єр-міністр Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі повідомляв, що Кабінет Міністрів продовжив пілотний проєкт трансплантації на 2020 рік. Тоді ж Верховна Рада перенесла запуск нової системи трансплантації на 1 січня 2021 року.

У травні 2018 року Верховна Рада прийняла новий закон про трансплантацію органів, залишивши норму про те, що донор повинен подати на неї письмовий дозвіл. У березні 2019 року президент Петро Порошенко підписав допрацьований закон про трансплантацію, що давав змогу розблокувати призупинену з 1 січня 2019 року трансплантацію.

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