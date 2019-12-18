Кабмин на год продлил пилотный проект по трансплантации

Трансплантации донорской почки в Университетской больнице в Будапеште, Венгрия, 30 ноября 2011 г.

Кабинет министров продлил пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Об этом сообщил в своем Telegram-канале премьер-министр Алексей Гончарук.

"Правительство продлило пилотный проект по трансплантации на 2020 год. Это позволит заключить договоры со всеми лицензированными поставщиками медицинской услуги", - написал он.

Кроме того, были усилены меры по противодействию ВИЧ/СПИДу и туберкулезу в Украине.

Также, по словам премьера, правительство усовершенствовало прозрачность процедур для лечения украинцев за рубежом, предусмотрев соответствующее финансирование.

В частности, по информации Минздрава, принятые изменения дают возможность подать документы в электронном виде: сканированные копии документов должен подписать квалифицированной электронной подписью руководитель соответствующего местного органа исполнительной власти (областной, городской, районной администрации). Также из списка необходимых документов исключены сведения о суммах полученных доходов и справки о доходах гражданина и членов его семьи.

Напомним, в мае 2018 Верховная Рада приняла новый закон о трансплантации органов, сохранив норму о том, что донор должен предоставлять на нее письменное разрешение. В марте 2019 президент Петр Порошенко подписал доработанный закон о трансплантации, дающий возможность разблокировать приостановленную с 1 января 2019 года трансплантацию.