Заместительница Скалецкой разочаровалась в руководстве Минздрава и уволилась

Заместительница министра здравоохранения Младена Качурец подала в отставку через три месяца после назначения. Она заявила, что находиться дальше на этой должности ей не позволяет совесть.

В фейсбуке Качурец говорится, что она рассчитывала на продолжение трансформации здравоохранения "вместе с сильной командой госслужащих", но реальность оказалась разочаровывающей уже с первых дней.

По ее словам, ключевые политические решения Минздрава принимаются без обсуждения с сотрудниками, а попытки наладить командную работу блокируются или игнорируются. "Я как заместитель министра не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров Украины. Для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью", - написала замминистра.

По ее словам, в министерстве до сих пор нет приказа о распределении обязанностей между заместителями, так что они не могут полноценно работать. "Одновременно с деятельностью заместителей, определенные параллельные задачи могли ставиться советникам в обход заместителей, а после отмены института советников - тем же людям, но уже без соответствующего статуса", - рассказала Качурец.

Еще одной причиной для увольнения замминистра стали договоренности с "самопровозглашенным" руководством Одесского медуниверситета. Она считает это "четким сигналом, что государство в лице Минздрава одобряет любые, даже рейдерские методы борьбы за управление университетом и распил государственных средств".

Качурец считает, что в Минздраве под поводом широкого диалога и учета всех позиций фактически поддерживается восстановление позиций "тех, кому комфортно и выгодно оставлять старые коррупционные схемы".

"За три месяца я убедилась, что политические решения откладываются, а публично озвучивается позиция, которая не обсуждалась внутри Минздрава или обсуждалась без участия специалистов, которые непосредственно над ними работают. Сотни страниц аналитических записок, материалов, проектов решений, предоставленных министру в разных формах - не в счет или считаются недостаточными без объяснения позиции. Я как заместитель министра считаю недопустимым такой непонятный и непрозрачный процесс принятия/непринятия решений. Оставаться дальше в должности для меня по многим причинам - это компромисс с совестью, на который я не пойду", - подытожила Качурец.

Напомним, что 20 ноября Кабинет министров уволил заместителя министра здравоохранения Михаила Загрийчука.