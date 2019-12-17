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Директор Центра общественного здоровья уходит с должности

Владимир Курпита не согласен с политикой Минздрава.

Директор Центра общественного здоровья уходит с должности
Владимир Курпита
Фото: РБК

Генеральный директор Центра общественного здоровья Минздрава Украины Владимир Курпита покинет должность в ближайшие дни.

Об этом он сообщил в фейсбуке.

"Наконец-то это произошло. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию и эта неделя - моя последняя в должности генерального директора Центра общественного здоровья Украины. Основная причина моего решения - отсутствие диалога по дальнейшему месту центра и его роли как координирующей структуры оОбщественного здоровья", - написал Курпита.

По его словам, Минздрав планирует создать сеть учреждений контроля за заболеваниями и одновременно развивать региональные центры общественного здоровья.

"Мне кажется, что эта двойная трактовка - ошибочна. Поэтому принял решение дать новой политической команде возможность воплотить их замыслы", - написал Курпита.

Он возглавляет ЦОЗ с начала 2018 года.

Владимир Курпита - врач-инфекционист, с 2005 по 2009 годы работал во Всемирной организации здравоохранения, с 2009 по 2014 возглавлял общественную организацию ЛЖВ - Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ. В 2014 году три месяца проработал главой Госслужбы по борьбе с ВИЧ/СПИДом и другими социально опасными заболеваниями.

Центр общественного здоровья Минздрава отвечает за сохранение и укрепление здоровья населения, проводит оценку эпидемиологических рисков, эпиднадзор и мониторинг заболеваний, мероприятия по организации биологической безопасности и биологической защиты, лабораторные исследования в области санитарного и эпидемиологического благополучия населения, а также принимает меры для предупреждения, локализации и ликвидации вспышек инфекционных заболеваний и эпидемий.

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