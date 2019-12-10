Это делают другие его воспитанники, а администрация закрывает на издевательства глаза.

В Днепропетровской области в Стародобровольском психоневрологическом интернате издеваются над пациентами и удерживают их в крайне плохих условиях. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат Олег Григорьев, который посещал это учреждение с мониторинговым визитом.

"В коридорах на холодном полу лежат больные и едят с пола, как собаки. Мимо них снуют другие подопечные, чья одежда в испражнениях и которые ждут по несколько часов, пока аж две санитарки накормят 47 лежачих больных, большинство из них не могут себя самостоятельно обслужить", - написал он.

Большинство пациентов сгоняют в маленькие комнаты, где они, сидя на полу или на лавках, целый день смотрят телевизор. Никаких программ реабилитации или социализации нет, заявил адвокат. Также никто не проводит медицинскую диагностику.

Из 300 подопечных сбегали 17 человек. Санитарки, не смотря на запрет использования смирительных рубашек, заменяют их подручными средствами и на свое усмотрение решают, кого садить за решетку и связывать.

Фото: facebook.com/oleg.grigoryev

"Но самым шокирующим стало то, что в этом интернате группа подопечных установила контроль и насилует и избивает других больных. Администрация закрывает на это глаза", - заявил Олег Григорьев.

Фото: facebook.com/oleg.grigoryev

Напомним, об издевательствах в этом интернате стало известно после визита уполномоченного по правам человека. Заведение рассчитано на 306 коек, однако в день визита в интернате находился 321 человек.

Мониторинговая группа обнаружила два помещения, в которых установлены решетки на окнах и дверях. Во время опроса подопечные утверждали, что их закрывали в этих помещениях в одиночку и ограничивали их в движении.

Подопечные также рассказали, что санитары часто применяют к ним физическую силу. Во время визита обнаружили мужчину, у которого была гематома на лбу и синяки под глазами. Он сказал, что эти травмы нанес ему санитар.