Рада планирует отложить запуск электронной системы трансплантации

Трансплантации донорской почки в Университетской больнице в Будапеште, Венгрия, 30 ноября 2011 г.

Верховная Рада планирует отложить на год запуск Единой государственной информационной системы трансплантации (ЕГИСТ), которая в автоматическом режиме должна формировать пары "донор-реципиент". В течение ближайшего года организация трансплантации может осуществляться на основании информации на бумажных носителях.

За соответствующий законопроект №2457 за основу проголосовали в среду 326 народных депутатов.

Информационная система до сих пор не создана, поэтому эти необходимы, чтобы с 2020 года не возник правовой вакуум и операции не прекратились.

Этот же законопроект отменяет создание центрального органа исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере трансплантации. Вместо него будет создано специализированное учреждение "Координационный центр трансплантации органов, тканей и клеток".

Будет также уточнена статья 143 Уголовного кодекса об ответственности врачей-трансплантологов. Уголовная ответственность будет только за умышленное нарушение порядка трансплантации, которое привело к существенному ущербу здоровья пациента, и за умышленное повреждение органа или тканей человека.

Часть положений закона о трансплантации убираются и будут прописаны в подзаконных нормативно-правовых актах.