Верховная Рада запретила импорт электроэнергии из России по двусторонних договорах и на внутрисуточном рынке. При этом во избежание чрезвычайных ситуаций в энергетической системе Кабмину предоставлено право временно отменять запрет.

Об этом говорится в законопроекте №2233 о внесении изменений в закон о рынке электроэнергию, за который во втором чтении и в целом проголосовали 274 депутатов.

Эта поправка была включена в законопроект перед вторым чтением, но оппозицию она не удовлетворила.

Представитель "Батькивщины" Иван Крулько заявил, что она оставляет лазейки для импорта из России. "Кабинет министров имеет право своим решением предоставлять возможность импорта из России. А второе - остается возможность импорта из Беларуси по-сути российской электрической энергии", - заявил Крулько.

Глава энергетического комитета Андрей Герус сказал, что это неправда. "Беларусь сейчас сама не берет российскую электроэнергию, и в Беларуси электроэнергия не такая уж и дешевая. С 1 декабря у нас импорт из Беларуси составляет ноль. Он закончился, его нет. Импорт по рыночным причинам остановлен", - сказал он журналистам в кулуарах.

Напомним, что импорт электроэнергии из России начался в октябре после того, как депутаты разрешили закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.

Именно из-за этого в начале ноября на Геруса напал бывший депутат Олег Ляшко.