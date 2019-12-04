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Азербайджанская компания завершила покупку "Vodafone Украина"

Второй по величине оператор мобильной связи в Украине купили за $734 млн.

Азербайджанская компания завершила покупку "Vodafone Украина"
Фото: EPA/UPG

NEQSOL Holding объявил об успешном финансировании со стороны J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G. и о завершении приобретения 100% акций "Vodafone Украина" через входящую в группу азербайджанскую телекоммуникационную компанию ООО Bakcell.

Как говорится в сообщении холдинга во вторник, J.P. Morgan выступила финансовым консультантом Bakcell, а также совместно с Raiffeisen Bank International A.G. (RBI) организовал финансирование сделки при участии группы международных банков и институциональных инвесторов.

Согласно релизу, смена собственника не повлияет на операционную деятельность "Vodafone Украина", компания продолжит оказывать услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Ранее NEQSOL Holding через OOO Telco Solutions and Investments, подконтрольную Bakcell, подписал юридически обязывающее соглашение с ПАО "МТС" о покупке ее телекоммуникационного бизнеса в Украине. В рамках соглашения МТС через свою 100% дочернюю компанию Allegretto s.a.r.l. продала 100%-ю долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды), единственном акционере ПрАО "ВФ Украина", за $734 млн, включая отложенный платеж на сумму порядка $84 млн.

Инвестиционная команда NEQSOL Holding возглавила весь M&A процесс при поддержке DLA Piper, PwC, Deloitte, Detecon, Linklaters.

Группа компаний NEQSOL Holding, согласно релизу, имеет более чем 25-летний опыт работы в различных отраслях и странах. Ее деятельность охватывает нефтегазовую, телекоммуникационную, высокотехнологичную и строительную отрасли в таких странах, как Великобритания, США, Турция, Азербайджан, Казахстан, ОАЭ, Бангладеш. Группа вошла в телекоммуникационную отрасль в начале 2000-х годов. Компании, входящие в группу, предоставляют услуги мобильной связи, международного транзита и продажи оптового интернета, услуги по выделенным линиям, услуги дата-центра и др.

Учредителем и 100%-м владельцем группы компаний NEQSOL Holding, в том числе компаний Nobel Oil Services (UK) Limited, Nobel Oil E&P (UK) Limited (торговое наименование Nobel Upstream), Bakcell ООО и Norm ОАО, является Насиб Гасанов.

Второй по величине оператор мобильной связи в Украине "Vodafone Украина" по итогам 2018 года сократил чистую прибыль на 18,1% по сравнению с 2017 годом до 1,8 млрд грн при росте дохода на 8% – до 12,9 млрд грн. В компании объясняют это увеличением затрат вследствие активного развертывания сетей 4G и 3G.

География бизнеса МТС существенно сократилась за последние три года. В 2016 году оператор ушел из Узбекистана, продав свой бизнес там за символический $1 из-за разбирательств с американским регулятором, который заподозрил МТС, VEON (ранее Vimpelcom Ltd.) в многомиллионных взятках для обеспечения возможности выйти на местный рынок связи.

В 2017 году МТС покинула Туркмению, так как национальный оператор "Туркментелеком" не продлил договор о сотрудничестве с оператором - это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и услуг доступа в интернет. Сроки выданных разрешений на частоты у "дочки" МТС к тому моменту тоже истекли. По итогам 2017 года МТС зафиксировала убыток от обесценения активов в Туркмении в 3,2 млрд рублей.

В Украине МТС, опасаясь санкций, перешла под бренд Vodafone.

После закрытия сделки у МТС сохранится только два актива за рубежом - в Беларуси (принадлежит 49%) и Армении (принадлежит 100%).

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Источник: Интерфакс-Украина
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