Оржель назвал дату следующего этапа газовых переговоров с Россией

По его словам, украинская и европейская стороны уже к ним готовы.

Следующий этап переговоров относительно транзита газа между Россией и Украиной может пройти уже 5 декабря. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель, пишет "Экономическая правда".

По его словам, Украина и ЕС полностью готовы к переговорам, осталось согласие РФ.

"Украинская и европейская сторона готовы к переговорам в любой момент. Ближайшие даты - это может 5 декабря, предварительно", - заявил он.

Напомним, 28 ноября Россия и Украина в Вене провели двусторонние газовые переговоры. Накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никаких отдельных переговоров о прямых закупках российского газа не ведется, а есть только переговоры по транзиту.

Еврокомиссия одобрила газовые переговоры России и Украины. "Нафтогаз Украины" заявил, что двусторонние переговоры министров энергетики Украины и России были согласованы с Европейской комиссией.