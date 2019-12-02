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Оржель назвал дату следующего этапа газовых переговоров с Россией

По его словам, украинская и европейская стороны уже к ним готовы. 

Оржель назвал дату следующего этапа газовых переговоров с Россией
Алексей Оржель
Фото: brdo.com.ua

Следующий этап переговоров относительно транзита газа между Россией и Украиной может пройти уже 5 декабря. Об этом сообщил министр энергетики Алексей Оржель, пишет "Экономическая правда"

По его словам, Украина и ЕС полностью готовы к переговорам, осталось согласие РФ.

"Украинская и европейская сторона готовы к переговорам в любой момент. Ближайшие даты - это может 5 декабря, предварительно", - заявил он.

Напомним, 28 ноября Россия и Украина в Вене провели двусторонние газовые переговоры. Накануне премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что никаких отдельных переговоров о прямых закупках российского газа не ведется, а есть только переговоры по транзиту. 

Еврокомиссия одобрила газовые переговоры России и Украины. "Нафтогаз Украины" заявил, что двусторонние переговоры министров энергетики Украины и России были согласованы с Европейской комиссией.

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