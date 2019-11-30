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Украинская группа компаний Infomir стала партнером Googlе Актуально

Одесский производитель высокотехнологичных устройств является одним из основных игроков на мировом рынке телевизионных приставок.

Украинская группа компаний Infomir стала партнером Googlе

Технологический гигант Google и компания Infomir из Одессы стали глобальными партнерами. Телевизионные приставки компании Set-top-box прошли все этапы тестирования на соответствие с платформой Android TV. Об этом компания сообщает на своем официальном сайте.

Первым устройством, прошедшим все этапы сертификации, стала флагманская приставка от Infomir MAG425A. Она позволяет потреблять телевизионный контент в качестве 4К. Устройство поддерживает сервисы Google, а также тысячи других приложений. Кроме этого, пользователям доступен голосовой поиск. “Присвоение статуса глобального партнера Google – свидетельство качества и защищенности техники Infomir. Она соответствует всем современным требованиям”, – комментирует событие директор по маркетингу компании Игорь Окландер.

Одесский производитель высокотехнологичных устройств является одним из основных игроков на мировом рынке телевизионных приставок. MAG425A уже поступила в продажу на глобальные рынки. Кроме этого, Infomir создает совместные проекты с операторами и партнерами в различных регионах мира. В компании отмечают: именно за Android-TV – будущее.

“Несколько лет назад многие эксперты не видели альтернативы новому поколению “умных” телевизоров (т. н. Smart TV – ред.) и предрекали смерть мультимедийных приставок. Однако не все так однозначно. Согласитесь, Smart TV – решение не из дешевых. Человек меняет телевизор в среднем один раз в шесть-семь лет. В то время как приставку – если не устраивает качество – можно заменить намного чаще. Это попросту выгоднее. Тренд нынешнего года – Android-TV. Приставки на этой платформе становятся мейнстримом. По нашим данным, за последние три года число провайдеров, выбравших ОС Android TV, выросло в 17 раз”, – заявил «Фактам ICTV» коммерческий директор группы компаний Infomir Виктор Артющенко.

По его словам, имея такой Set-top-box, пользователю не обязательно покупать дорогой Smart TV, чтобы получить новые мультимедийные возможности и удобный UI/UX-дизайн. Благодаря таким приставкам платформа Android TV доступна всем, у кого есть телевизор со входом HDMI.

“Пользователям доступно лицензионное и постоянно обновляемое ПО, например Google Play, YouTube. В магазине Google Play для Android TV представлено более 5 тыс. игр и приложений. Вы покупаете смарт-телевизор стоимостью около $1-2 тыс. Через два-три года приходит понимание, что он не поддерживает новые видеосервисы. При этом установленную на нем устаревшую версию операционной системы уже нельзя обновить. В этом случае вы можете просто купить мультимедийную приставку, которая стоит порядка $100. Подсоединив ее к телевизору, у вас будет возможность смотреть любимые сервисы с изображением того качества, которое вас устраивает”, - объяснил специфику устройства представитель Infomir.

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