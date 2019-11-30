Украинская группа компаний Infomir стала партнером Googlе

Технологический гигант Google и компания Infomir из Одессы стали глобальными партнерами. Телевизионные приставки компании Set-top-box прошли все этапы тестирования на соответствие с платформой Android TV. Об этом компания сообщает на своем официальном сайте.

Первым устройством, прошедшим все этапы сертификации, стала флагманская приставка от Infomir MAG425A. Она позволяет потреблять телевизионный контент в качестве 4К. Устройство поддерживает сервисы Google, а также тысячи других приложений. Кроме этого, пользователям доступен голосовой поиск. “Присвоение статуса глобального партнера Google – свидетельство качества и защищенности техники Infomir. Она соответствует всем современным требованиям”, – комментирует событие директор по маркетингу компании Игорь Окландер.

Одесский производитель высокотехнологичных устройств является одним из основных игроков на мировом рынке телевизионных приставок. MAG425A уже поступила в продажу на глобальные рынки. Кроме этого, Infomir создает совместные проекты с операторами и партнерами в различных регионах мира. В компании отмечают: именно за Android-TV – будущее.

“Несколько лет назад многие эксперты не видели альтернативы новому поколению “умных” телевизоров (т. н. Smart TV – ред.) и предрекали смерть мультимедийных приставок. Однако не все так однозначно. Согласитесь, Smart TV – решение не из дешевых. Человек меняет телевизор в среднем один раз в шесть-семь лет. В то время как приставку – если не устраивает качество – можно заменить намного чаще. Это попросту выгоднее. Тренд нынешнего года – Android-TV. Приставки на этой платформе становятся мейнстримом. По нашим данным, за последние три года число провайдеров, выбравших ОС Android TV, выросло в 17 раз”, – заявил «Фактам ICTV» коммерческий директор группы компаний Infomir Виктор Артющенко.

По его словам, имея такой Set-top-box, пользователю не обязательно покупать дорогой Smart TV, чтобы получить новые мультимедийные возможности и удобный UI/UX-дизайн. Благодаря таким приставкам платформа Android TV доступна всем, у кого есть телевизор со входом HDMI.

“Пользователям доступно лицензионное и постоянно обновляемое ПО, например Google Play, YouTube. В магазине Google Play для Android TV представлено более 5 тыс. игр и приложений. Вы покупаете смарт-телевизор стоимостью около $1-2 тыс. Через два-три года приходит понимание, что он не поддерживает новые видеосервисы. При этом установленную на нем устаревшую версию операционной системы уже нельзя обновить. В этом случае вы можете просто купить мультимедийную приставку, которая стоит порядка $100. Подсоединив ее к телевизору, у вас будет возможность смотреть любимые сервисы с изображением того качества, которое вас устраивает”, - объяснил специфику устройства представитель Infomir.