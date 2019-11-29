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Фонд госимущества продал три объекта за 108,5 млн гривен

В Кабмине ведется работа по приватизации 415 объектов.

Фонд госимущества продал три объекта за 108,5 млн гривен
Фото: facebook.com/PMHoncharuk

Украина получит 108, 5 млн гривен от продажи Фондом государственного имущества трех крупных объектов государственной собственности.

Об этом в фейсбуке сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

В частности, оптовый рынок в Броварах продали за 44,5 млн грн, что более чем в 10 раз дороже стартовой цены. "Центр по сертификации строительных материалов, изделий и конструкций" – за 3,5 млн грн (цена продажи стартовала с 270 тыс грн и выросла в 13 раз), а также проданы 100% акций "АО Украина Туристическая".

Гончарук добавил, что сейчас в Кабмине ведется работа по приватизации 415 объектов из 500, которые были недавно переданы в Фонд государственного имущества.

Напомним, в сентябре 2019 года Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

В октябре Верховная Рада отменила список из более тысячи предприятий, не подлежащих приватизации.

В ноябре Зеленский поручил передать на приватизацию 500 предприятий до конца года.

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