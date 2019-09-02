Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

Президент Владимир Зеленский поручил возобновить большую приватизацию. Первые конкурсы по продаже крупных государственных предприятий должны быть проведены до 1 апреля 2020 года.

Об этом он сказал на совещании в Офисе президента в понедельник.

Согласно поручению Зеленского, до 1 октября 2019 года Верховная Рада должна отменить закон от 7 июля 1999 года "О перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации".

После этого правительство должно сформировать перечень стратегических предприятий, который не подлежат приватизации.

До 1 декабря 2019 года глава государства поручил передать не менее 500 предприятий Фонду госимущества для малой приватизации для реализации через электронную систему "Prozorro.Продажи", а также начать подготовку крупных государственных компаний к приватизации с привлечением стратегических советников.

Первый конкурс должен состояться не позднее 1 апреля 2020 года.

Напомним, что план приватизации в 2018 году был выполнен всего на 1%. Государство получило только доходы от "малой" приватизации. В результате вместо 21 млрд грн, которые были запланированы, в бюджет поступило лишь 202,9 млн грн.

16 января Кабинет министров утвердил перечень объектов "большой" приватизации на 2019 год. Госбюджет предусматривает поступление от приватизации 17 млрд гривен.