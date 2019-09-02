Кабмин намерен пересмотреть энергетическую стратегию

Министерство энергетики и защиты окружающей среды намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, а также совершить ревизию всех решений Минэнерго и Минэкологии. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель, передает "Громадське".

«Будет ревизия всех решений предыдущих двух министерств (Минэнерго и Минэкологии). Будет отдельный разговор по угольной генерации», — отметил Оржель.

Он сообщил, что его министерство проведет ревизию ряда спорных энергетических проектов, в частности ветроэлектростанции, которую хотят построить на Боржавском горном массиве в Закарпатской области.

По словам Оржеля, новое правительство намерено пересмотреть энергетическую стратегию Украины, в связи с падением цен на газ на мировых рынках.

«Энергетическая стратегия точно будет пересмотрена. Потому что у нас есть стратегия, которая не выполняется. Вопрос по развитию добычи — это для нас приоритет», — подчеркнул министр энергетики, при этом добавив, что Украина не использует тот потенциал по добыче газа. Поэтому среди приоритетов также наращивание газа собственной добычи. По его словам, в Украине уровень добычи соответствует 1,2% запасов, тогда как общемировой тренд в мире - 4-5%.

Энергетическая стратегия Украины до 2035 года была утверждена правительством в августе 2017 года. Это базовый документ государственной энергетической политики. Согласно документу, новая структура потребностей в энергетике будет выглядеть так: атомная энергия к 2035 году будет давать 50% электроэнергии страны, возобновляемые источники - 25%, гидроэнергетика - 13%, а остальные - покрываться за счет тепловых электростанций.

Кроме того, Оржель рассказал, что объединение министерств экологии и энергетики в одно ведомство будет способствовать пересмотру подходов к энергетической и экологической политике и позволит устранить конфликт между политиками министерств.