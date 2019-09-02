​Аэропорт "Киев" закрылся на 10 дней

С 9:00 утра понедельника, 2 сентября, международный аэропорт "Киев" имени Сикорского прекратил обслуживать пассажиров в связи с проведением ремонта взлетно-посадочной полосы. В ходе ремонта планируется выполнить работы на сумму 33 миллиона гривен.

Об этом говорится на сайте аэропорта.

Все рейсы будут выполняться из аэропорта "Борисполь".

Аэропорт "Киев" возобновит работу утром 12 сентября.

Напомним, весной в аэропорту "Киев" завершили реконструкцию терминала А, после которой его площадь выросла более чем в два раза.

В 2018 году пассажиропоток в аэропорту "Киев" вырос полтора раза по сравнению с предыдущим годом и составил 2,812 млн пассажиров. За семь месяцев текущего года аэропорт обслужил около 1,6 млн человек.