Фото: Виталий Мирошниченко

В Дарницком районе Киева в результате столкновения двух автомобилей погиб водитель одного из них.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

По предварительной информации, автомобиль Daewoo Lanos двигался по Ревуцкого в направлении улицы Здолбуновской. По неизвестным причинам, автомобиль вылетел с дороги и протаранил припаркованный на газоне внедорожник Volkswagen.

От мощного удара Volkswagen отбросило на тротуар. По счастливому стечению обстоятельств под неуправляемый внедорожник не попали прохожие, которые шли по тротуару.

В салоне Daewoo находился только водитель. Мужчина не был пристегнут ремнями безопасности и получил травмы, несовместимые с жизнью. Врачи "скорой" лишь констатировали смерть пострадавшего.

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Фото: Виталий Мирошниченко

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.