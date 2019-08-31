Российского шпиона, работавшего в "Укроборонпроме", приговорили к 9 годам тюрьмы

Жителя Запорожья завербовал ГРУшник в 2014 году для поддержки идей «русского мира».

Шевченковский районный суд Киева приговорил агента российской военной разведки, работавшего на одном из предприятий "Укроборонпрома", к 9 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Сотрудники контрразведки установили, что житель Запорожья был завербован в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым кадровым сотрудником Главного управления Генштаба ВС РФ для поддержки идей «русского мира», а также был материально заинтересован", - говорится в сообщении.

Задокументировано, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для российской спецслужбы информацию о различных аспектах функционирования предприятий украинского ОПК и социально-политическую обстановку в регионе.

Собранные разведданные он посылал через предоставленные ему офицером ГУ ГШ ВС РФ каналы электронной связи, а также передавал во время личных встреч на территории РФ, Беларуси и временно аннексированного Крыма.

Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации. На микро-SD содержались собранные для передачи по заданию российской стороны разведывательные сведения.

Фигуранта дела суд признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины.

Во время проведения досудебного расследования агент признал свою вину и подписал соглашение с прокурором, отметили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, СБУ задержала пенсионера по подозрению в сливе данных в спецслужбы РФ.