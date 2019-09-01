​Арахамия назвал нового министра здравоохранения временным (обновлено)
​Арахамия назвал нового министра здравоохранения временным (обновлено)
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
Зеленский передумал "продавать к чертовой матери" президентские самолеты
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
У Зеленского отказались от планов переезда с Банковой
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Пятилетний мальчик с противопоказаниями к вакцинации умер от кори
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: Богдан был неправ, предпочтя Сен-Тропе Киеву на День Независимости
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
Зеленский: партия Медведчука финансируется кэшем из-за рубежа
В Донецке установили памятник главарю "ДНР" Захарченко
В Донецке установили памятник главарю "ДНР" Захарченко
Украина, Польша и США подписали "газовый" меморандум
Украина, Польша и США подписали "газовый" меморандум
Це лише початок
Це лише початок
ГлавнаяОбществоПроисшествия

При пожаре в 5-этажном доме в Херсоне погибли двое мужчин

Еще одна женщина получила ожоги.

При пожаре в 5-этажном доме в Херсоне погибли двое мужчин
Фото: https://www.dsns.gov.ua

 

В Херсоне на проспекте Строителей в пятиэтажном жилом доме на последнем этаже загорелась квартира, в результате чего два человека погибли, один человек в больнице. Об этом сообщает ГосЧС.

Спасатели обнаружили, что пожар возник в двухкомнатной квартире, и есть угроза распространения на другие помещения. Пожарные провели эвакуацию людей из подъезда.

В результате пожара спасатели нашли и вывели из горящей квартиры женщину, которую направили в ожоговое отделение областной больницы.

В одной из комнат пожарные обнаружили двух погибших мужчин: сына пострадавшей 1993 г.р. и ее сожителя.

Причина пожара устанавливается.

Напомним, вчера в Киеве горел дом в недостроенном ЖК на Бережанской.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также