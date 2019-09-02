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Остаток денег в казне подскочил до двухлетнего максимума

Выше остаток на ЕКС был только в сентябре 2017 года.

Остаток денег в казне подскочил до двухлетнего максимума
Фото: google/maps

Остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) на 1 сентября 2019 года составил 61,83 млрд грн, что на 26% выше уровня на 1 августа.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Рост за месяц составил 12,862 млрд грн.

Это рекордный показатель за два года. Выше остаток на ЕКС был только 1 сентября 2017 года (63,151 млрд грн).

Согласно данным Государственной казначейской службы, год назад на ЕКС средств было на 56,2% меньше – 27,085 млрд грн.

Единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

Объем средств на едином казначейском счете постоянно изменяется. Рост происходит во время поступления налогов и других обязательных платежей в государственный и местный бюджеты, снижение - во время пиковых нагрузок по расходам.

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