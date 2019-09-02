Кабмин запланировал рост экономики на 40% за пять лет

Кабинет министров запланировал обеспечить рост экономики на 40% за пять лет.

Об этом на совещании в Офисе президента сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

По его словам, остаток 2019 года будет посвящен инвентаризации страны, 2020 - "тотальной цифровизации".

"21-24 годы - это стремительный рост. Это задача. Если мы выйдем на этот трек, то задача вырасти на 40% за пять лет - полностью реалистичная", - сказал он.

Подробную программу правительства со сроками Кабинет намерен подать в Верховную Раду в течение месяца.

Напомним, в 2018 году внутренний валовый продукт Украины вырос на 3,3%. Это было самое большое увеличение за последние семь лет. Для сравнения, в 2017 году ВВП вырос на 2,5%, в 2016 - 2,4%.

Национальный банк прогнозирует, что в 2018 году экономика Украины увеличится еще на 3%, а в 2020 - до 3,2%.