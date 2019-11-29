Полеты ― во сне? Или ― наяву?

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Первая неожиданность. Если в ближайшее время на базе аэропорта не будет сконструирован так называемый ХАБ, перевалочная база, по сути, украинцы будут летать по бизнесу и на отдых через Ригу, Франкфурт или Амстердам, потому что своих прямых рейсов у нас не будет. Причин несколько. Первая. В Украине не благоприятные условия для авиаперевозчиков, поэтому от нас массово уходят авиакомпании - British, Air France, Brussels. Почему? В Украине самая высокая цена на авиатопливо среди всех стран Европы; введен акциз на топливо, также недопустимый в Европе. Вторая и главная причина в дискомфорте и дороговизне наших авиаперевозок - из-за полного отсутствия государственной поддержки. С точностью, до наоборот. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний с отчаянностью солдат последней баррикады взывали к здравому смыслу народных депутатов и Министерство инфраструктуры, остановить гнет и финансовое давление на Борисполь и авиаперевозчиков. Тем более, что главный выгодополучатель этого продукта - это государство. Например, новый ХАБ в Стамбуле будет приносить государству пять процентов ВВП! Не говоря уже о том, что низкая стоимость билетов, о которой они так тревожатся, возможно, только в условиях развитой инфраструктуры. Тем временем «объяснения» некоторых слуг народа из профильного комитета по поводу акцизов и прочих реальных инструментов, даже на меня, гуманитария, произвели впечатления дремучего дилетантства. Или ― издевки. Впрочем, если в руководстве комитета по транспорту рестораторы и шоумены, то и ожидать иного подхода тяжело.

Вывод чисто субъективный, прямо навеянный репликой одного из бывших министров-транспортников. Цитирую почти дословно: «Для чого ви банкрутите аеропорт, котрий приносить прибуток державі і є її символом?! Щоби продати за безцінь?».