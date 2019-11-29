Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
Труба прокомментировал дело о поездке Порошенко на Мальдивы
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
"Газпром" назвал дату и время перекрытия вентиля
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
На Донбассе вступили в силу упрощенные правила пересечения линии разграничения
В Украину не пустили очередного российского актера
В Украину не пустили очередного российского актера
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Насосная станция в Херсонской области незаконно добывала ресурсы для оккупантов в Крыму
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Украина и Россия провели двусторонние переговоры по газу (обновлено)
Роман Труба: "Я не здамся!"
Роман Труба: "Я не здамся!"
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
ГБР пришло с обыском в дом волонтера Маруси Звиробий
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
Олег Петренко: "В мене немає довіри до людей, які зараз політично відповідають за галузь охорони здоров'я"
ГлавнаяБлогиБлог Никиты Василенко

Полеты ― во сне? Или ― наяву?

Третьего дня, в качестве и журналиста, и пассажира мне довелось побывать в аэропорту "Борисполь", на выездном заседании профильного комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры. Прояснился ряд неожиданных вещей, имеющих самое прямое отношение к нам, пассажирам.

Фото: depositphotos.com ish_btd_clashot

Первая неожиданность. Если в ближайшее время на базе аэропорта не будет сконструирован так называемый ХАБ, перевалочная база, по сути, украинцы будут летать по бизнесу и на отдых через Ригу, Франкфурт или Амстердам, потому что своих прямых рейсов у нас не будет. Причин несколько. Первая. В Украине не благоприятные условия для авиаперевозчиков, поэтому от нас массово уходят авиакомпании - British, Air France, Brussels. Почему? В Украине самая высокая цена на авиатопливо среди всех стран Европы; введен акциз на топливо, также недопустимый в Европе. Вторая и главная причина в дискомфорте и дороговизне наших авиаперевозок - из-за полного отсутствия государственной поддержки. С точностью, до наоборот. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний с отчаянностью солдат последней баррикады взывали к здравому смыслу народных депутатов и Министерство инфраструктуры, остановить гнет и финансовое давление на Борисполь и авиаперевозчиков. Тем более, что главный выгодополучатель этого продукта - это государство. Например, новый ХАБ в Стамбуле будет приносить государству пять процентов ВВП! Не говоря уже о том, что низкая стоимость билетов, о которой они так тревожатся, возможно, только в условиях развитой инфраструктуры. Тем временем «объяснения» некоторых слуг народа из профильного комитета по поводу акцизов и прочих реальных инструментов, даже на меня, гуманитария, произвели впечатления дремучего дилетантства. Или ― издевки. Впрочем, если в руководстве комитета по транспорту рестораторы и шоумены, то и ожидать иного подхода тяжело.

Вывод чисто субъективный, прямо навеянный репликой одного из бывших министров-транспортников. Цитирую почти дословно: «Для чого ви банкрутите аеропорт, котрий приносить прибуток державі і є її символом?! Щоби продати за безцінь?».

Никита Василенко Никита Василенко , Профессор журналистики КНУ им. Тараса Шевченко
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,

Другие записи блога:

Читайте также