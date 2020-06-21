Карантин. Аптека. Проблема доставки лекарств

Проблема доставки лекарств больным, которые не имеют возможности их получить лично, является по-настоящему нравственной. Больной стоит перед дилеммой: послать кого-то за лекарствами, воспользоваться курьерской службой или…уповать на Всевышнего. Само собой разумеется, что проблема усилилась в связи с карантином .

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…Тогда-то и появилось специальное постановление Кабинета Министров Украины номер 220, согласно которому на период карантина лекарства для больных, пенсионеров, нетрудоспособных и прочих категорий населения, имеющих проблемы с передвижениями, могли доставляться курьерской службой. Мера временная, неординарная, но, в принципе, приемлемая.

Однако тут же случились серьезные «проколы», о которых в спешке подумать не успели. Да, и будем говорить откровенно, предусмотреть все было невозможно. Дело в том, что лекарства подрядились поставлять курьерские и иные службы, ранее этим делом не занимавшиеся. В частности, серьезные претензии были к различным курьерам из ряда служб. Получатели жаловались на то, что курьеры часто не придерживались температурных параметров, указанных производителем. Кое-кто из получателей товара сомневался: «А те ли препараты были доставлены? А не произошла ли по пути замена дорогостоящего лекарства на контрафакт?!»

Доставку совершали и непрофессионалы, местные курьеры.

Надо ли говорить, что в цивилизованной Европе эти нормы регламентированы, персонал для курьерских доставок подобного плана строго подбирается?

Дальше ― больше. Если система останется прежней, вместо вполне логичной доставки лекарств больным, мы можем получить массовую доставку на дом алкоголикам дешевых настоек на спирту в неограниченных количествах; наркоманам – кодеиносодержащие препараты; детям – и то и другое вместе.

Фармацевты также считают, что никакие курьеры не имеют права доставлять сердечные препараты, гормональные, антибиотики. Все это следует отпускать только в аптеках и только под строжайшим контролем!

Следовательно, постановление 220 нужно срочно отменять, пока наряду с печальной статистикой погибших от нового вируса мы не начали вести списки погибших от поддельных лекарств, доставленных недобросовестными перевозчиками или подмененных на контрафакт во время пути. За это ратуют специалисты.

Главное, на что уповают наши волонтеры, ― это тот факт, что в цивилизованной Европе процесс передачи лекарств является почти священнодействием. Фармацевты в тамошних аптеках выступают и в качестве консультантов, и в качестве утешителей, и…в качестве передатчиков этих самых лечебных препаратов. К слову, большая часть курьерских организаций представлена иностранным капиталом. Надо ли напоминать, что подобные нарушения в Европе были бы строго пресечены.

На наш взгляд, коль речь идет о здоровье граждан Украины, проблемой должен уделить внимание лично премьер-министр Д. Шмыгаль; глава МОЗ М. Степанов; глава профильного комитета ВР М. Радуцкий.

Будем откровенны. Им и не только им, а де-факто всем добросовестным фармацевтам Украины противостоит хорошо организованная и сплоченная громадными барышами «служба доставки».

…Только доставки лекарств (и каких?!) – в ад болезни или рай выздоровления, вот в чем вопрос.