Аэропорты Украины просят АМКУ отменить указ Мининфраструктуры о ставках как дискриминационный

Украинские аэропорты требует отменить указ Мининфраструктуры о ставках за услуги аэронавигационного обслуживания судов как дискриминационный. Об этом сообщили в Ассоциации «Аэропорты Украины» гражданской авиации. пишет РБК-Украина.

Указ №415 «Об установлении ставок платы за услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Украины» был принят 4 июня 2019 года. Он установил ставку для аэропорта «Борисполь» 643,5 евро, а для всех остальных аэропортов Украины — 901,68 евро. При том, что предыдущим приказом (№669) вводилась единая для всех ставка в размере 873,77 евро. Соответственно, указ приведет к удешевлению авиаперелетов на внутренних и международных рейсах из «Борисполя» и в то же время существенному подорожанию рейсов из других аэропортов страны.

В ассоциации считают, что экс-руководители Мининфраструктуры целенаправленно создали более привлекательные условия сотрудничества с авиакомпаниями для одного конкретного оператора, а также грубо нарушили собственный Стратегический план развития авиатранспорта, который гарантировал равные и конкурентные условия для всех участников рынка.