​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Почти 800 гривен на тонне зерновых теряют аграрии из-за коллапса на железной дороге, – Козаченко

"Укрзализныця" не способна обеспечить необходимое количество локомотивов.

Почти 800 гривен на тонне зерновых теряют аграрии из-за коллапса на железной дороге, – Козаченко
Фото: AgroPortal.ua

Почти 800 гривен на тонне зерновых теряют сейчас аграрии из-за транспортного коллапса на железной дороге. Об этом заявил в эфире 24 канала глава Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко.

"Этот коллапс особенно проявился на Юго-Западной железной дороги, которая сейчас вообще остановила перевозки зерна. Из-за критической ситуации с отгрузкой у аграриев прекратили закупать зерновые и цены сразу начали падать. Сколько времени будет остановлена эта магистральная линия, в Укрзализныце пока не говорят. Потери производителей огромные – 800 гривен на тонне, не потому, что зерно портится, осыпается на полях, а потому, что фермеры не могут продать его за достойную цену", - пояснил Козаченко.

"Мы говорили о том, что железная дорога перевозит более 60 процентов таких грузов. К сожалению, и модернизация, которая планировалась, не состоялась. И Укрзализныця сейчас не способна обеспечить необходимое количество локомотивов, которые могли бы обслуживать пока более 20 тысяч вагонов", – отметил глава Украинской аграрной конфедерации.

"Нужно развивать частную тягу. Снимать монополию с магистральных перевозок. И в правительстве с этим соглашаются. Однако обещают ввести частную тягу не ранее чем через три года. Сказали, что основной причиной этого является то, что нужно принять три постановления Кабинета Министров и принять около десяти подзаконных актов. Неужели для этого нужно еще три года. Представляете, какие потери за это время испытывают аграрии", – пояснил руководитель профильной Ассоциации.

Кроме демонополизации железнодорожных перевозок, по словам Козаченко, нужно развивать речные перевозки и строить современные автобаны. Тогда Украина действительно станет мировой житницей и способна будет накормить полмира.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также