Урожай зерновых в этом году составит 74 млн тонн, - Милованов

Урожай зерновых увеличился на 4 млн тонн по сравнению с прошлым годом, а урожай картофеля - уменьшился.

Министр экономики Тимофей Милованов сообщил, что производство зерновых и зернобобовых культур в Украине в 2019 году, по предварительным данным на вторник, будет в пределах 74 млн тонн в учетном весе, что на 4 млн тонн больше, чем в 2018 году.

Об этом он написал в фейсбуке.

"В том числе пшеницы 28,1 млн тонн (на 3,5 млн тонн больше), кукурузы на зерно – 35 млн тонн (на 0,8 млн тонн меньше), ячменя – 8,9 млн тонн (на 1,6 млн тонн больше)", - отметил министр.

По его словам, ржи будет произведено 333 тыс. тонн (плюс 60 тыс. тонн), овса - 444 тыс. тонн (плюс 26 тыс. тонн), гороха - 572 тыс. тонн (минус 203 тыс. тонн), гречки - 85 тыс. тонн (минус 52 тыс. тонн), проса - 165 тыс. тонн (плюс 84 тыс. тонн), риса - 63 тыс. тонн (минус 6 тыс. тонн).

Среди технических культур производство сахарной свеклы сократилось на 4,2 млн тонн - до 9,8 млн тонн, сои - на 827 тыс. тонн, до 3,6 млн тонн, подсолнечника - осталось на уровне 14,2 млн тонн, тогда как рапса выросло на 472 тыс. тонн - до 3,2 млн тонн.

Производство картофеля в этом году упало на 2,2 млн тонн - до 20,3 млн тонн, а овощей - на 575 тыс. тонн, до 8,9 млн тонн.

Напомним, по результатам 2018/2019 маркетингового года (1 июля 2018 года - 30 июня 2019 года) экспорт зерновых из Украины впервые превысил 50 млн тонн.