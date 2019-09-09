МАУ возглавил топ-менеджер аэропорта "Борисполь"

Дыхне сменит Юрия Мирошникова, который руководил компанией 15 лет.

Президентом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стал топ-менеджер аэропорта "Борисполь" Евгений Дыхне. Он сменит на этой должности Юрия Мирошникова, который руководил компанией 15 лет.

Об этом на пресс-конференции в понедельник объявил глава наблюдательного совета МАУ Арон Майберг.

"Контракт у президента компании Юрия Мирошникова закончился 15 сентября. В качестве президента он не продлен... Президентом был избран Евгений Дыхне", - сказал он.

Дыхне приступит к выполнению своих обязанностей с 18 сентября.

В 2014-2017 годах он исполнял обязанности гендиректора аэропорта "Борисполь", а после назначения постоянного гендиректора Павла Рябикина стал его первым заместителем.

В 2009-2014 годах занимал руководящие должности в пассекторе "Укрзализныци".

В 2007-2008 годах Дыхне был руководителем "Львовских авиалиний", которые впоследствии обанкротились и прекратили выполнение полетов.