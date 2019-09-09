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Герус анонсировал снижение цены на газ с сентября

За последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%.

Герус анонсировал снижение цены на газ с сентября
Фото: facebook.com/andriy.gerus

Глава Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщил, что с сентября будет снижение цен на газ на 115 грн за 1000 кубометров. Об этом рассказал во время заседания Согласительного совета, передает «Укринформ».

"Я хочу сообщить, что согласно последней информации, для населения в сентябре цена газа будет снижена примерно на 115 гривен за 1000 кубических метров. Таким образом, за последние 5 месяцев снижение цены на газ для населения составляет около 30%. Поэтому в нынешнем сентябре газ для населения будет дешевле, чем он был в сентябре прошлого года", - подчеркнул Герус.

По его словам, сейчас также продолжается работа по снижению тарифов на электроэнергию для бытовых потребителей.

"Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - отметил Герус.

Напомним, 8 августа сообщалось, что "Нафтогаз" снизил цену на газ для населения в августе на 5,1%. до 4 тыс. 653,54 грн за тысячу кубометров (без учета НДС и транспортных расходов). Отмечалось, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего обл- или горгаза.

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