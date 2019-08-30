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Миссия МВФ намерена посетить Украину с 10 по 24 сентября

Премьер-министр Гончарук пообещал принять меры, чтобы тарифы на газ не повышались

Миссия МВФ намерена посетить Украину с 10 по 24 сентября
Фото: EPA/UPG

Визит миссии Международного валютного фонда в Украину ожидается с 10 по 24 сентября, об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о ценах на газ для населения, который долгое время был спорным в отношениях между прошлым Кабмином и МВФ, Гончарук отметил, что правительство не должно вмешиваться административными решениями в ценообразование, даже на энергоносители.

"Когда политик начинает вмешиваться в цену, это приводит к неэффективности, коррупции и популизму", – подчеркнул премьер.

Если какая-то часть населения не справляется с рыночной ценой, по его словам, государство должно помочь, вплоть до того, чтобы оплатить за нее стоимость этого ресурса.

Гончарук также отметил, что цифры в получаемых гражданами платежках, конечно, являются проблемой правительства, и оно будет предпринимать меры, чтоб тарифы не повышались.

Напомним, во время утверждения Гончарука на пост, он пообещал продолжать переговоры с МВФ относительно новой 3-4-летней программы сотрудничества.

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