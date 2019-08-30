СБУ: обмен пленными сегодня не состоится

Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу, 30 августа, не состоится.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности, передает "Укринформ".

"Официально обмен пленными между Украиной и Россией в пятницу не состоится. Окончательной даты пока нет", - сказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, в ночь на пятницу бывший депутат Госдумы России Илья Пономарёв, который получил гражданство Украины, сообщил, что 30 августа может состояться обмен пленными между Украиной и РФ. Об этом также написал в своем телеграм-канале главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Он заявил, что самолет с освобожденными украинцами в 5 утра должен прилететь в Киев.

Со временем новый генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка перепостил собщение работницы Верховной Рады Анны Исламовой, в котором она написала, что обмен пленными между Украиной и РФ уже начался. После этого многие СМИ начали сообщать о том, что пленные украинцы начали возвращаться на родину.

Утром в пятницу Офис президента, а также Служба беззопасности опровергли эти сообщения и заявили, что переговоры с Россией об обмене пленными продолжаются. Это подтвердили и адвокаты политзаключенных.