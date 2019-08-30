СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков

Захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки прибыли в Киев в рамках украинско-российского обмена пленными.

Об этом "Крым.Реалии" сообщили родственники одного из моряков.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник, отметив, что встреча в аэропорту не планируется. Подтверждения этой информации из других источников пока нет нет.

Ранее главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев. "В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он в своем телеграм-канале.

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка также ночью заявил что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская не подтверждает, что обмен пленными состоялся, и опровергает прибытие украинцев в Киев. По ее словам, переговоры об обмене пленными еще продолжаются. Об этом она сказала корреспонденту LB.ua в аэропорту "Жуляны", где собрались журналисты, чтобы встретить пленных.

"Это фейк, который специально разгоняют. Переговоры ещё продолжаются", - сказала спикер.

Фото: Діана Буцко

Напомним, накануне замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз сообщил, что прибытие удерживаемых в РФ политзаключенных ожидается в эту пятницу, 30 августа.

В последнее время российские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией. 21 августа российские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним. Сегодня также появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что "Олег впервые за долгое время не позвонил ей", хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

28 августа руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского, обвиняемого в госизмене, выпустили из-под стражи под личное обязательство. Позже стало известно, что его освобождение состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.