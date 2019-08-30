Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Кабмин Гончарука. Смотрите, кто пришел (и кто остался)
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Аваков может остаться в Кабмине как "временный министр"
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Стал известен полный состав будущего правительства Гончарука
Труднощі виховання
Труднощі виховання
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
Главный претендент на пост министра здравоохранения снова поменялся
​Рада утвердила состав Кабмина Гончарука
​Рада утвердила состав Кабмина Гончарука
Министром образования станет Анна Новосад
Министром образования станет Анна Новосад
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
«Работал в "Квартале-95", теперь — в Раде»
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
В "Слуге народа" назначили депутатов для общения со СМИ
ГлавнаяОбществоЖизнь

СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков

СБУ эту информацию опровергает.

СМИ сообщили о возвращении в Киев захваченных Россией пленных украинских моряков
Фото: EPA/UPG

Захваченные Россией в Керченском проливе украинские моряки прибыли в Киев в рамках украинско-российского обмена пленными.

Об этом "Крым.Реалии" сообщили родственники одного из моряков.

"Мы получили такую информацию и срочно выехали в Киев", - рассказал собеседник, отметив, что встреча в аэропорту не планируется. Подтверждения этой информации из других источников пока нет нет.

Ранее главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что самолет с освобожденными украинцами рано утром в пятницу должен прилететь в Киев. "В 5 утра самолет с освобожденными украинцами, включая Сенцова и моряков, должен приземлиться в Киеве", - написал он в своем телеграм-канале.

Новоназначенный генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка также ночью заявил что между Украиной и Россией начался обмен пленными.

Пресс-секретарь Службы безопасности Елена Гитлянская не подтверждает, что обмен пленными состоялся, и опровергает прибытие украинцев в Киев. По ее словам, переговоры об обмене пленными еще продолжаются. Об этом она сказала корреспонденту LB.ua в аэропорту "Жуляны", где собрались журналисты, чтобы встретить пленных.

"Это фейк, который специально разгоняют. Переговоры ещё продолжаются", - сказала спикер.

Фото: Діана Буцко

Напомним, накануне замглавы Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп Ахтем Чийгоз сообщил, что прибытие удерживаемых в РФ политзаключенных ожидается в эту пятницу, 30 августа.

В последнее время российские и украинские СМИ активно обсуждают тему возможного обмена заключенных между Украиной и Россией. 21 августа российские СМИ также сообщали о возможной выдаче Украине пятерых политзаключенных, а в московском СИЗО "Лефортово" подтвердили, что политзаключенные Балух, Карпюк, Клых, Кольченко и Сущенко перевезены к ним. Сегодня также появилась информация, что Сенцова тоже перевезли в СИЗО Москвы. Адвокат режиссера эту информацию не подтвердил. Однако, мать Сенцова Людмила сообщила, что "Олег впервые за долгое время не позвонил ей", хотя раньше всегда связывался с ней в конце месяца.

28 августа руководителя "РИА Новости Украина" Вышинского, обвиняемого в госизмене, выпустили из-под стражи под личное обязательство. Позже стало известно, что его освобождение состоялось в рамках подготовки к обмену "35 на 35" и с согласия самого Вышинского.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также